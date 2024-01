Paura per Paola Perego: operata d’urgenza per un tumore al rene

Apprensione per la conduttrice televisiva Paola Perego, sottoposta ad un'operazione di nefrectomia dopo aver scoperto una neoplasia

Paura per Paola Perego. La conduttrice televisiva è stata sottoposta a una nefrectomia parziale d’urgenza (asportazione di una parte del rene) per una neoplasia scoperta fortunatamente in uno stadio iniziale. E’ stata la stessa Paola Perego a rendere nota la cosa in un post Instagram nel quale ha voluto ringraziare il prof. Gallucci e la sua equipe, che l’hanno operata, e ha sottolineato una volta di più l’importanza della prevenzione. Al post hanno risposto tantissimi amici, colleghi e semplici fan, facendole gli auguri.

(Immagine: Profilo Instagram)

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI