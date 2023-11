Paura a Siracusa, incendio in zona Umbertina: vigili del fuoco a lavoro

Momenti di paura a Siracusa, dove dal primo pomeriggio è divampato un incendio in zona Umbertina: vigili del fuoco a lavoro

Momenti di paura a Siracusa. Un vasto incendio, infatti, si è sviluppato nel territorio aretuseo, precisamente in zona Umbertina. Le fiamme sono divampate dal primo pomeriggio e si stanno propagando anche nelle zone circostanti: ben cinque squadre dei vigili del fuoco, tempestivamente giunte sul posto, stanno lavorando alacremente per ripristinare la sicurezza e spegnere le ingenti fiamme.

Siracusa, l’incendio è scoppiato in un hotel: nessun ferito

Secondo quanto ricostruito, l’incendio è scoppiato nell’hotel Milano di Corso Umberto. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti gravi nell’incidente. I residenti nei pressi dell’hotel hanno notato un odore di bruciato e tempestivamente allertato i vigili del fuoco. Il rapido intervento dei pompieri ha permesso di evacuare l’edificio in modo sicuro, evitando conseguenze gravi. Importante la collaborazione dei vicini e dei negozianti della zona, che hanno prontamente utilizzato estintori per contenere la situazione.

