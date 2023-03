L'autista del furgone è riuscito a mettersi in salvo

Paura questa mattina, intorno alle 7,20 sull’autotrada A20, al casello Divieto, nel territorio di Villafranca Tirrena (Messina), in direzione Palermo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per cause da accertare, un incendio si è sviluppato nella parte posteriore dei veicolo che trasportava materiale elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. L’autista del furgone è riuscito a mettersi in salvo.