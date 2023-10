Paura in Veneto, pullman precipita da un tratto sopraelevato

Tragedia in Veneto. A Mestre un pullman è precipitato da un tratto sopraelevato in via dell'Elettricità ed è finito sul tratto ferroviario.

Tragedia in Veneto. A Mestre un pullman è precipitato da un tratto sopraelevato in via dell’Elettricità ed è finito sul tratto ferroviario che scorre a fianco della strada. Sarebbero numerosi i feriti e si risconterebbero anche vittime. I Vigili del Fuoco dalle 19:45 sono intervenuti sul posto per domare le fiamme scaturite dall’impatto. In atto le operazioni di soccorso. Non è ancora chiara la dinamica.