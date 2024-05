Pavia, cadavere trovato in strada alle prime ore del mattino: non si esclude l’ipotesi omicidio

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sembra possa avere circa 35 anni, ma la sua identità è ancora sconosciuta

In una zona periferica di Pavia, è stato ritrovato il cadavere di un uomo intorno all’alba del 6 maggio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sembra possa avere circa 35 anni, ma la sua identità è ancora sconosciuta.

Arrivati sul posto carabinieri e soccorsi, dalle prime visite sembrerebbe possa trattarsi di un caso di morte violenta. In questo senso, non è esclusa la possibilità che si sia trattato di un omicidio. Indagini in corso, nel frattempo il corpo dell’uomo sarà trasportato in ospedale per procedere all’identificazione.

