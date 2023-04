La borsa sul balcone e i 6 chili di marijuana, arrestata coppia di fidanzati pusher

I due erano attivi a Pedara, ma anche a San Giovanni La Punta e Tremestieri Etneo.

I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio a Pedara (CT) hanno arrestato una coppia di fidanzati pusher, lui un 26enne extracomunitario e lei una 31enne del posto.

I due sono accusati di possesso di droga ai fini di spaccio.

I fidanzati pusher di Pedara, le indagini

Grazie a una costante attività info-investigativa i militari della stazione avevano appreso che i due, residenti nel comune di Pedara, avevano avviato una fiorente attività di spaccio di droga che, in particolare, si estendeva anche nei limitanti comuni di San Giovanni La Punta e Tremestieri Etneo.

Grazie ai servizi di appostamento, nell’abitazione dei due – nei pressi di via Delle Rimembranze – i carabinieri hanno notato uno strano andirivieni di persone. Così, i militari hanno circondato la palazzina, preoccupandosi in particolare di verificare che non fossero attuati tentativi di fuga o di alienazione di eventuali involucri.

La perquisizioni e gli arresti

La perquisizione ha dato i suoi frutti. I due hanno tergiversato al citofono alla richiesta dei carabinieri di aprire la porta e presto i militari hanno notato, sul retro dell’edificio, il 26enne aprire una porta e nascondere una borsa sul balcone.

Al loro ingresso è apparsa evidente ai carabinieri l’agitazione della coppia ma, ancor più, il forte e caratteristico odore di marijuana all’interno dell’appartamento. I militari hanno subito recuperato sul balcone la borsa nascosta, che, al suo interno, nascondeva sei sacchetti di plastica sottovuoto contenenti complessivamente 5 chili di marijuana e 300 bustine con chiusura ermetica per il confezionamento delle singole dosi.

A questo punto i due, incalzati dai carabinieri, hanno “spontaneamente” consegnato un’altra borsa già nascosta sotto la scrivania di uno spogliatoio, contenente 102 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio e altre tre buste della stessa sostanza sfusa, portando così a complessivi 6 chili circa il quantitativo di canapa indiana trovata. Nell’appartamento dei due presunti fidanzati pusher di Pedara c’erano anche due bilancini di precisione e la somma di 3.700 euro, frutto dell’attività di spaccio.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, associando l’uomo al carcere di Piazza Lanza e ponendo la donna ai domiciliari.