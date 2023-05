Pedofilia, Papa: “Stop ai video di abusi su minori, fermare crimine”

"Per favore, prendete in mano questo grave problema", ha detto Bergoglio

“Non vorrei stare zitto su un problema che ripeto sempre: le registrazioni trasmesse in video di abusi sui minori nessuno sa dove si fanno. Sembra che nessuna autorità possa capire dove fermare questo crimine”. Lo ha denunciato il Papa fuori dal testo scritto, ricevendo la Commissione anti abusi da poco rinnovata.

Bergoglio ha osservato: “Ma nel telefonino troverai l’abuso dei minori dal vivo. Per favore, prendete in mano questo grave problema. E’ un problema in più, ma di più si può fare”.