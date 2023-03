Pensioni aprile 2023, quando arrivano i pagamenti? Il calendario delle date

Si avvicina il momento del pagamento delle pensioni di aprile 2023. Ecco quando sarà possibile prelevare le somme.

L’INPS ha reso noto sul proprio sito web il cedolino della pensione del mese di aprile 2023. Per prenderne visione, i pensionati possono fare accesso nell’area riservata del portale per verificare l’importo della mensilità con gli aumenti dopo la rivalutazione che a gennaio 2023 è stata attribuita al 100% per chi riceve un trattamento fino a 4 volte quello minimo.

Per tutti gli altri (oltre 2.101,52 euro) la rivalutazione è stata attribuita a partire dal mese di marzo 2023.

Tra le informazioni presenti nel cedolino sono presenti anche le date nelle quali è possibile prelevare la pensione allo sportello della Posta. Per quanto riguarda il prossimo mese, le date sono le seguenti e sono ordinate, come di consueto, in base alle iniziali del cognome:

Lettera A – B : sabato 1° aprile (solo la mattina);

: sabato 1° aprile (solo la mattina); Lettera C – D: lunedì 3 aprile;

lunedì 3 aprile; Lettera E – K: martedì 4 aprile;

martedì 4 aprile; Lettera L – O: mercoledì 5 aprile;

mercoledì 5 aprile; Lettera P – R: giovedì 6 aprile;

giovedì 6 aprile; Lettera S – Z: venerdì 7 aprile.

Coloro i quali procedono all’accredito della pensione alla propria banca, la somma sarà disponibile il primo giorno contabile. In questo caso, bisognerà attendere la giornata di lunedì 3 aprile 2023.