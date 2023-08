Pensione di settembre 2023: ecco quando arriva, calendario pagamenti e info aumenti/trattenute

Tutte le informazioni utili sul pagamento delle pensioni nel mese di settembre 2023.

Le pensioni di agosto arriveranno a settembre 2023: ecco tutte le informazioni dall’Inps su cedolino, date del pagamento, aumenti e trattenute.

Come nei mesi precedenti, la data del pagamento avverrà con valuta venerdì 1 settembre 2023. Negli uffici postali, si procederà al pagamento in ordine alfabetico in base al cognome a partire dall’1 settembre e procedendo nei giorni successivi. Per i calendari ufficiali, rivolgersi all’ufficio di competenza. Orientativamente, si seguirà questo calendario per il pagamento delle pensioni di settembre 2023:

Cognomi da lettera A a C – Venerdì 1° settembre 2023

Cognomi da lettera D a K – Sabato 2 settembre 2023 (mattina)

Cognomi da lettera L a P – Lunedì 4 settembre 2023

Cognomi da lettera Q a Z – Martedì 5 settembre 2023

Per accedere al cedolino della pensione basta recarsi sull’apposito portale online messo a disposizione dall’Inps per tutti i beneficiari.

Aumenti, trattenute e conguagli: le informazioni utili

Il cedolino della pensione di settembre 2023 permette di confermare i dettagli sugli importi, le date del pagamento, aumenti e trattenute eventuali.

In particolare, l’Inps ha confermato aumenti per le pensioni di ex lavoratori e per le minime, che tra l’altro passeranno da 564 a 600 euro (misura prevista nella Manovra 2023). Gli aumenti saranno dell’1,5% per i pensionati con pensione minima under 75 e del 6,64% per gli over 75 (fino a un totale di circa 250 euro). Gli aumenti delle pensioni sono scattati in ritardo, per questo gli aventi diritto potranno avere a settembre 2023 anche gli arretrati.

Agli aumenti previsti, si aggiungono eventuali conguagli con rimborsi 730 per chi non li avesse ancora ricevuti. La pensione di agosto 2023, che si riceverà a settembre, prevede anche delle trattenute: IRPEF mensile, più addizionali regionali e comunali relative al 2022.

