Perde l’equilibrio e cade dentro compattatore di rifiuti: morto 58enne

Tanti i messaggi di cordoglio sui social network

La più semplice delle azioni, ovvero quella di disfarsi dell’erba accumulata dopo alcuni lavori a casa e all’esterno dell’abitazione, per Fabrizio Cerchi si trasforma in tragedia. Accade tutto all’ecocentro di Portoscuso, nel Sud della Sardegna. Il 58enne stava gettando i rifiuti nel compattatore quando, stando a una prima ricostruzione, ha perso l’equilibrio proprio mentre il macchinario entrava in funzione.

Una comunità sotto choc

Sul posto, le diverse unità sanitarie incluso l‘elisoccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo che sembra sia avvenuto sul colpo. Una morte che, come testimoniato dai tantissimi messaggi di cordoglio su social network ha profondamente scosso un’intera comunità.