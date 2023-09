Torna l’incubo per il pericolo incendi in alcune parti della Sicilia: allerta rossa in tre province

In Sicilia torna l'incubo per l'allerta rossa incendi diramata dalla Protezione civile. Tre le province "colorate" di rosso

In Sicilia diramata nuovamente l’allerta rossa per rischio incendi, diramata dalla Protezione civile sarà valida dalla mezzanotte del 21 settembre 2023, cioè domani. Sono tre le province che rischiano particolarmente e segnate in rosso: Messina, Palermo e Trapani. La zona di Palermo già oggi è stata minacciata da molti incendi, infatti i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Tutte le altre province sono individuate dagli esperti della Protezione civile regionale in arancione, ossia preallerta. Nella giornata di domani c’è il rischio anche per le ondate di calore, ma la zona con allerta gialla è solo la provincia di Palermo, dove si raggiungeranno massime di 35 gradi. Invece, venerdì – secondo quanto riportato nello stesso bollettino – per le ondate di calore ci sarà anche Catania in allerta gialla con massime di 37 gradi.