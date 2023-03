Pesca, Sammartino: «Bando da 14 milioni per le imprese per i costi aggiuntivi causati da guerra”

Pubblicato l'avviso sul portale della Regione Siciliana

Oltre 14 milioni di euro dalla Regione per le compensazioni finanziarie in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Ucraina e degli effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti.

È stato pubblicato, infatti, sul portale della Regione Siciliana l’avviso finanziato con la misura 5.68, par 3, contenuto nel Po Feamp 2014 – 2020. Per una maggiore efficienza e snellimento delle procedure, è stabilito che la presentazione di tutte le domande – entro e non oltre il termine del 15 aprile 2023 – dovrà avvenire in modalità telematica attraverso la piattaforma digitale web dedicata (www.dpmsicilia.it).

«Avevamo promesso ai pescatori siciliani e agli impiegati nel settore dell’acquacoltura – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – di intervenire velocemente; questo decreto dà un aiuto concreto per ristorare dalle perdite e dai mancati guadagni determinati dalla situazione d’incertezza e di distorsione della normale logica di mercato causata dal l’invasione russa dell’Ucraina».