Pescatore trovato morto in casa in corso Serrovira: sospetta overdose

Proseguono le indagini sulla tragedia che ha sconvolto Licata, in provincia di Agrigento.

Sarebbe morto per overdose il pescatore di 45 anni trovato morto lo scorso venerdì in corso Serrovira a Licata, in provincia di Agrigento.

Proseguono le indagini sul caso.

Pescatore morto a Licata, sospetta overdose

A dare l’allarme erano stati i vicini di casa, insospettiti per non aver visto l’uomo uscire di casa. Sul posto, i soccorritori avevano trovato il marittimo privo di vita, sul pavimento della sua abitazione.

I carabinieri, a poca distanza dal corpo, avrebbero trovato anche una siringa. Un elemento che ha portato, assieme ai successivi esami, alla conclusione di una probabile morte per overdose da sostanze stupefacenti, presumibilmente eroina.

La Procura di Agrigento ha avviato un’indagine sul decesso. Il prossimo step sarà quello di rintracciare il pusher che avrebbe ceduto la dose di droga mortale alla vittima.

Immagine di repertorio