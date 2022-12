Non sopporta i petardi, cane si lancia dal terzo piano: le sue condizioni

Il cane, impaurito dallo scoppio dei petardi, si sarebbe lanciato nel vuoto pur di sfuggire a quello strazio.

I volontari della sezione OIPA di Trapani sono intervenuti ieri pomeriggio, dopo essere stati contattati dalla Polizia Locale della città, per segnalare la presenza di un cane di taglia media che era precipitato dal terzo piano di un palazzo.

Così come raccontato dalla stessa OIPA di Trapani sulla propria pagina Facebook, la bestiola si sarebbe lanciata dall’abitazione perché spaventato dal forte frastuono di petardi fatti esplodere in zona.

Le condizioni di salute del cane

L’animale, fortunatamente, è stato salvato in tempi rapidi dai volontari che sono giunti sul posto, trasportandolo in un ambulatorio veterinario per essere sottoposto alle cure del caso.

Il cane, nonostante la brutta caduta, non presenta emorragie interne o lesioni gravi che possano mettere a repentaglio la sua salute. Poiché dotato di microchip, l’animale è stato riaffidato al proprietario che si farà carico delle sue cure.

Fonte foto: OIPA – Trapani