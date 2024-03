Più piacere di guida e meno emissioni con il nuovo Suv Opel Grandland Hybrid

Un mezzo aziendale sportivo ed elegante, ma anche un’auto pratica e confortevole per le esigenze di tutti i giorni

RUSSELSHEIM (GERMANIA) – Arriva su mercato il nuovo Opel Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt, l’auto che completa la gamma di propulsori ibridi plug-in elettrificati e le varianti con motore a combustione. Adatto sia come auto aziendale sportiva ed elegante, sia come Suv pratico e confortevole per uno stile di vita attivo. Offre piacere di guida e sostenibilità grazie a un’ampia scelta di alternative di propulsione, che ora è ancora più ampia Equipaggiato in modo completo, parte da un interessante prezzo di ingresso di 37.000 euro.

La tecnologia ibrida offre un’ampia gamma di vantaggi grazie al recupero di energia, soprattutto per i “neofiti della mobilità elettrificata” e per i viaggi con molto traffico stop-and-go: rispetto alle loro controparti con motore a combustione interna pura, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono ridotti di circa il 15%. A basse velocità, i possessori di Opel Grandland Hybrid possono guidare a zero emissioni locali. E poiché la batteria si ricarica durante la decelerazione, non è necessario ricaricarlo esternamente tramite una presa di corrente o una stazione di ricarica.

Grazie al matrimonio perfetto dell’intero sistema, i clienti di Opel Grandland Hybrid godono anche di un elevato comfort di guida. E grazie al design compatto del sistema ibrido, non si perde spazio all’interno. “Il nuovo Opel Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt – dichiara Federico Scopelliti, direttore del Brand in Italia – ha tutte le qualità a cui siamo abituati nel nostro Suv top di gamma, da tecnologie rivoluzionarie come i fari opzionali intelli-lux Led® pixel matrix a un abitacolo estremamente confortevole. Con il nuovo sistema ibrido elettrificato, il piacere di guida a bordo è ora ancora più efficiente. I consumi e le emissioni diminuiscono, il comfort di guida aumenta senza che i conducenti debbano adattarsi, e tutto questo a un prezzo molto interessante”.

Il sistema di propulsione del nuovo Opel Grandland Hybrid comprende una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida, oltre a un nuovo motore turbo benzina da 1,2 litri. Il motore a tre cilindri da 100 kW/136 Cv è stato sviluppato appositamente per l’uso ibrido ed è abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce e a un motore elettrico da 21 kW/28 CV. Grazie alla combinazione di motore a benzina e motore elettrico, i consumi e le emissioni di CO2 di Opel Grandland Hybrid sono inferiori rispetto a quelli di Opel Grandland 1.2 Turbo non elettrificato con cambio automatico a otto rapporti di circa il 15 per cento.

La tecnologia è particolarmente efficace nel traffico cittadino. La trazione elettrica supporta il motore a benzina durante l’accelerazione e la partenza da fermo. Il motore elettrico apporta coppia, soprattutto ai bassi regimi, a vantaggio della dinamica di guida e del risparmio di CO2. A basse velocità, il motore elettrico consente anche la guida completamente elettrica fino a un chilometro o fino al 50% del tempo di guida in città (grazie al recupero), ad esempio durante le manovre. Quando Opel Grandland Hybrid rallenta a velocità più elevate, il motore a benzina si spegne mentre il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria da 48 volt del sistema ibrido.

Il sistema è coordinato in modo ottimale e progettato per fornire sempre le migliori prestazioni con il minor consumo energetico. A seconda delle preferenze di guida, è possibile scegliere tra le tre modalità Eco, Normal e Sport. Partendo da fermo, il nuovo Opel Grandland Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in soli 10 secondi. Il Suv Opel elettrificato può raggiungere una velocità massima fino a 200 km/h. Il nuovo Opel Grandland Hybrid non solo offre un piacere di guida efficiente, ma è anche estremamente pratico: grazie al design compatto – il motore elettrico è integrato nella scatola del cambio, la batteria da 48 volt si trova sotto il sedile anteriore sinistro – i conducenti di veicoli ibridi possono utilizzare l’intera capacità di carico di Opel Grandland fino a 1.652 litri.

Inoltre offre una capacità di traino fino a 1.250 chilogrammi, ideale per viaggi professionali, di piacere e in famiglia con bagagli pesanti. Come per ogni Opel Grandland, i conducenti della variante ibrida possono tenere d’occhio le informazioni più importanti tramite il display informativo per il conducente da 12 pollici, completamente digitale. Oltre ai consueti display, l’interfaccia fornisce ulteriori interessanti dettagli specifici per l’ibrido. Informa il conducente con un indicatore di potenza, un indicatore blu della velocità per la guida puramente elettrica e un display bianco per il funzionamento con motore a combustione. Inoltre, un display mostra il flusso di energia tra la batteria, il motore a benzina e le ruote, nonché lo stato di carica della batteria in diversi colori. E i dati più importanti sulla distanza percorsa, il tempo di percorrenza, il consumo medio, l’autonomia residua e la percentuale di percorso percorsa in modo puramente elettrico vengono riassunti quando il veicolo è spento. Un altro vantaggio del sistema ibrido e dei suoi componenti: il guidatore e i passeggeri godono di un elevato comfort di guida grazie a un coordinamento ottimale e a cambi di marcia fluidi. Opel Grandland Hybrid lo sottolinea con un’ampia scelta di tecnologie e caratteristiche di comfort, già di serie a seconda dell’allestimento.

Oltre ai numerosi sistemi di assistenza alla guida di serie e all’avanguardia, tecnologie come i fari a matrice antiabbagliamento intelli-lux Led® pixel matrix con un totale di 168 elementi Led o la telecamera a 360 gradi garantiscono il massimo livello di sicurezza per tutti gli utenti della strada. Sono disponibili anche l’Open & Start senza chiave e il portellone posteriore apribile senza mani. I sistemi di infotainment multimediale compatibili con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori garantiscono il massimo dell’intrattenimento e della connettività. A seconda della variante, gli smartphone si ricaricano in modalità wireless di serie o come opzione. Se lo si desidera, il guidatore e il passeggero anteriore possono godere di comodi sedili attivi ergonomici certificati Agr.