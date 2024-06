Piano Mattei, in arrivo 600 milioni per le imprese. Razza: “Grazie al Governo”

La soddisfazione dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia Ruggero Razza: "Impegno straordinario del governo e grande passo in avanti"

Sono in arrivo seicento milioni di euro a sostegno delle imprese nell’ambito del Piano Mattei. Il Governo Meloni ha stanziato i fondi, che si divideranno in un doppio intervento di finanziamento: 200 milioni per il c.d. “Plafond Africa” affidato a Simest, con vincolo minimo del 20% alle imprese meridionali, e oltre 400 milioni per finanziamenti agevolati concedibili da Cassa Depositi e Prestiti. Le risorse potranno essere utilizzate per rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, produttivi e commerciali.

Razza (FdI): “Straordinario impegno del governo”

Il neo eletto eurodeputato in quota Fratelli d’Italia Ruggero Razza ha definito il sostegno un “impegno straordinario del governo che fa compiere al progetto italiano un significativo passo in avanti. È la strada annunciata per ridare centralità al Mediterraneo, una strada che consentirà anche al sistema produttivo siciliano di rafforzarsi e garantire alla nostra Isola una centralità non soltanto geografica, ma anche e soprattutto economica. Con questo provvedimento – aggiunge – si apre una discussione che auspicabilmente dovrà coinvolgere le istituzioni comunitarie, perché dall’Italia arriva un messaggio chiaro verso la centralità del bacino euro-afro-asiatico che dimostra una attenzione senza precedenti verso il Sud del mondo. Fatti evidenti, contro le chiacchiere asfissianti di chi parla di solidarietà e non si accorge dello sfruttamento finora imposto all’Africa“.

