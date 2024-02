Piazza Armerina: il futuro in opere pubbliche

Definito il Piano triennale degli interventi che interesseranno il territorio, adesso atteso al vaglio da parte del Consiglio comunale. Il totale del documento ammonta a oltre 130 milioni di euro

PIAZZA ARMERINA (EN) – La Giunta municipale, presieduta dal sindaco Antonino Cammarata, ha provveduto ad approvare l’aggiornamento del Programma triennale dei Lavori pubblici da realizzare nel triennio 2023/2025 e l’elenco annuale 2023 propedeutico all’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.

Nella predisposizione del programma si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie dell’Ente, delle risorse derivate, nonché di quelle acquisibili per assegnazione degli organi superiori. Il quadro complessivo per la realizzazione dei lavori previsti dal Programma è il seguente: per il primo anno 67.441.893 euro; per il secondo anno 57.322.498 euro e per il terzo anno 8.850.000 euro. Il totale delle risorse è di 133.465.391,00 euro.

I punti cardine della Programmazione individuano le infrastrutture strategiche della mobilità, l’insieme degli interventi di manutenzione e sicurezza del territorio, le aree urbane cruciali. Naturalmente si tratta di una proiezione flessibile, soggetta ad assoggettamenti e integrazioni dettate dalle modifiche dei flussi di finanziamento e da eventuali esigenze non preventivabili a oggi.

Sono cinque le nuove opere inserite nel Piano

Cinque le nuove opere inserite: l’intervento di completamento della sede del Commissariato di Pubblica sicurezza fabbricato ex Magistrale di via Umberto per un importo di un mln e 200 mila euro; il recupero dell’ex chiesa di S. Giacomo (Borgo) da destinare a punto di accoglienza dei pellegrini del Cammino di San Giacomo in Sicilia per un importo di 222.842,00 euro; il recupero ed adeguamento di due immobili comunali Percorsi in autonomia per persone con disabilità per un importo di 419.998,00 euro; l’ intervento di stabilizzazione idrogeologica Versante Zona Vie Aguglia-Ortalizio-Stradonello per un importo di un mln e 600 mila euro; i lavori di realizzazione di un’area di complemento ed efficientamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani per un importo di 237.925 euro.

A essere state eliminate dal precedente Programma, in quanto già avviate le procedure di affidamento: le opere di urbanizzazione, recupero e rinnovamento del tessuto urbano a seguito di avvenuto crollo con realizzazione di sistema di collegamento mobile tra piazza Alcide De Gasperi e piazza Sottosanti per un importo di 1.342.000,00 euro e i lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Sciascia per un importo di 862.000 euro.