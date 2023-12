Piazza Armerina, operativo l’ambulatorio di Pediatria preventiva

La struttura è stata inaugurata nei giorni scorsi all’interno dei locali dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Un nuovo punto di riferimento per incrementare l’offerta sanitaria rivolta alla fascia di minori presente sul territorio

PIAZZA ARMERINA (EN) – Una buona notizia e un nuovo servizio a sostegno delle famiglie dell’area piazzese. È stato infatti inaugurato nei giorni scorsi, all’interno del reparto di Pediatria dell’Ospedale Chiello, l’ambulatorio di Pediatria preventiva in età scolare, sulla scia di quello già operativo a Enna e diretto Rosario Colianni all’interno dei locali del Poliambulatorio ex Inam.

Il taglio del nastro dei locali è avvenuto alla presenza del direttore del Dipartimento Materno-infantile, Loredana Disimone, della Direzione sanitaria del presidio e dell’Azienda sanitaria provinciale. In occasione dell’inaugurazione, sono stati sottolineati compiti e funzioni del nuovo ambulatorio, che incrementa l’offerta sanitaria rivolta alla fascia dei minori.

L’attività di screening svolta all’interno della struttura, secondo quando disposto dalla circolare 1110/03, avverrà con la collaborazione delle scuole (elementare e media inferiore) del Distretto di Piazza Armerina e sarà rivolta agli alunni delle classi filtro (prima, terza e quinta elementare e prima e terza media). L’attività di medicina scolastica, eseguita nell’ambulatorio specialistico, sarà svolta dalle pediatre Aurora Chiaramonte e Mariella Falciglia, con la collaborazione del personale sanitario del reparto.

Secondo il programma di prevenzione approvato dalla Regione Siciliana, gli alunni che, in seguito a visita, necessiteranno di ulteriori approfondimenti e accertamenti in campo diagnostico, saranno indirizzati a prestazioni specialistiche in esenzione ticket.