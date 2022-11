Piazza Armerina, promuovere lo sviluppo insieme alle imprese

Per questo il Comune di Piazza Armerina ha deciso di avviare la costituzione della Consulta del commercio e dell’artigianato, cui gli imprenditori locali potranno aderire entro il prossimo 15 dicembre

PIAZZA ARMERINA (EN) – Entro il 15 dicembre gli operatori economici della città interessati potranno sottoporre all’Ufficio Commercio del Comune la domanda per aderire alla Consulta per il commercio e l’artigianato. A comunicarlo alla cittadinanza è stata l’assessore comunale al Commercio, Aura Filetti, che ha contestualmente sottolineato l’importanza di tale organismo per lo sviluppo piazzese.

“Si tratta di un atto importante – ha sottolineato la rappresentante della Giunta comunale retta da Nino Cammarata – che darà voce ai commercianti della città, veri responsabili dell’economia del nostro paese, e che permetterà costanti e continui confronti con le istituzioni in merito alle varie problematiche che affliggono questa categoria”.

Lo scopo finale, come sottolineato dalla stessa Filetti, è “giungere congiuntamente a idee propositive e soluzioni reali” per un comparto messo in difficoltà dalle più recenti congiunture nazionali e internazionali. Lo strumento del dialogo, dunque, per affrontare la crisi con forza e determinazione.

Terminata la raccolta delle adesioni alla Consulta, l’assemblea eleggerà il presidente e il Consiglio direttivo che sarà composto da otto componenti dello stesso organismo ai quali si aggiungeranno un consigliere comunale di maggioranza e un consigliere comunale di opposizione, l’assessore al ramo e una rappresentanza per ogni sigla sindacale che deciderà di aderire.

L’Amministrazione comunale di Piazza Armerina, dunque, è pronta a dimostrarsi sempre più vicino al tessuto produttivo locale, favorendo e supportando il lavoro di chi investe sul territorio per favorirne una crescita complessiva nell’interessa di tutta la comunità.