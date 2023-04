Piazza Armerina, turismo sempre in primo piano

Dopo il successo riscosso dal Forum della Pace si scaldano i motori per l’atteso appuntamento con il Palio dei Normanni, già inserito tra i grandi eventi della Regione siciliana

PIAZZA ARMERINA (EN) – Sono stati giorni di grande fermento per l’Amministrazione comunale piazzese, che ha lavorato per la promozione del territorio a livello nazionale e non solo.

Tra gli appuntamenti più importanti occorre certamente segnalare il terzo Forum Pace, sicurezza e prosperità svoltosi proprio nel centro ennese. L’Esecutivo locale, presieduto dal sindaco Nino Cammarata, non ha mai nascosto la volontà di sviluppare fortemente il turismo come mezzo per far crescere l’economia cittadina e proprio per questo motivo gli appuntamenti del mese scorso sono stati di fondamentale importanza. Al Forum della Pace hanno preso parte numerosi soggetti tra cui studenti liceali, universitari, cadetti di accademie e collegi militari, affiancati da accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace e leader politici. La kermesse internazionale ha visto la presenza di numerosi giovani provenienti da tutto il mondo e tanti contributi (50 saggi e 20 video) realizzati dagli studenti di età tra i dieci e i dodici anni di Italia, Usa, Canada, Romania e Polonia. Il tema delle giornate del Forum è stata la “Pace positiva”, con un focus rivolo anche alla “Disinformazione”, grande nemica dell’uomo e delle dinamiche tra Paesi quando si tratta di conflitti e di guerra.

Ma già si guarda al futuro e ai prossimi appuntamenti previsti sul territorio, tra cui quello attesissimo del Palio dei Normanni, che ha avuto grande risalto anche in occasione della recente Borsa internazionale del turismo di Milano. Una manifestazione sempre più importante e che la Regione ha inserito tra i grandi eventi della Sicilia. Il documento stilato dall’assessorato al Turismo comprende grandissimi appuntamenti come il Giro di Sicilia, Etna Comics, la festa di Sant’Agata e molti altri ancora.

“Negli ultimi giorni – ha detto il sindaco Cammarata – abbiamo messo il nostro comune al centro della Sicilia e del mondo grazie al Forum internazionale sulla pace. La mia Amministrazione ha sempre puntato sul turismo come forma di sviluppo economico per la nostra comunità e dopo anni di duro lavoro possiamo affermare che i primi risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

“Voglio ringraziare – ha concluso il primo cittadino – tutti coloro i quali hanno fatto parte dell’organizzazione del Forum della Pace e in particolar modo l’assessorato al Turismo che ha lavorato notte e giorno per l’evento. Voglio inoltre ringraziare l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata per aver inserito il Palio dei Normanni tra gli eventi più importanti per la Regione. Continuiamo a lavorare per la nostra splendida Piazza Armerina”.