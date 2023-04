Pietraperzia, aggiornamento sui lavori in corso per la Ss 640

A fare il punto sugli interventi in atto è stato il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina, che ha sollecitato un’apertura, anche provvisoria, della Strada statale

PIETRAPERZIA (EN) – Ormai da mesi continuano ininterrottamente i lavori di rifacimento e ammodernamento della Statale 640, conosciuta anche come Strada degli scrittori. Nei giorni scorsi è stato effettuato un nuovo sopralluogo da parte del sindaco Salvuccio Messina, che ha voluto constatare personalmente i progressi del cantiere.

Come evidenziato dal primo cittadino, il collaudatore ha verificato la corretta esecuzione delle opere e disposto quanto necessario per eseguire le prove di carico a fine lavori. A ritardare l’iter sono state le carenze legate alle materie prime e in particolare all’assenza delle barriere stradali. Adesso si attende il completamento delle pavimentazioni dei tratti dissestati e dei giunti stradali.

Nel frattempo, sono stati riattivati gli interventi sui tiranti, dopo che un guasto subito dalla macchina perforatrice aveva costretto gli operai a interrompere la lavorazione. Non appena saranno terminate le lavorazioni principali, avranno luogo delle altre prove di carico sull’infrastruttura stradale, così come richiesto dal collaudatore.

“È solo controllando i lavori in cantiere – ha commentato il sindaco Messina – e seguendo l’attuazione delle procedure direttamente presso Anas che è possibile avere informazioni e dati certi e non lasciare nulla di intentato per arrivare prima possibile all’apertura al traffico della Ss 640. È a questo che quotidianamente lavoriamo e sappiamo che la protesta sterile non risolve nulla: è molto più efficace l’attenzione continua e la dovuta pressione su tutti gli attori oggi in campo”.

“Ho richiesto personalmente con forza e impegno – ha concluso il primo cittadino di Pietraperzia – un’apertura quanto più possibile anticipata, anche provvisoria e ai soli mezzi leggeri, nelle more di perfezionare tutti gli atti di collaudo comunque obbligatori per legge prima dell’apertura definitiva. I lavori stanno continuando celeri e senza sosta, senza alcuna perdita di tempo ed ormai mancano pochi lavori da eseguire. Con un po’ di pazienza arriveremo all’apertura della strada, voluta fortemente dai cittadini e da questa Amministrazione”.