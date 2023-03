Pietraperzia nel segno della legalità e della tutela dell’ambiente

Anche Pietraperzia, con la scuola media Guarnaccia, è stata coinvolta nel progetto nazionale “Un albero per il futuro” con la piantumazione di una talea in ricordo di Giovanni Falcone

PIETRAPERZIA (EN) – Si è svolto negli scorsi giorni un importante e simbolico evento nella scuola media Vincenzo Guarnaccia, ove gli studenti, il corpo insegnanti tutto e l’Amministrazione comunale hanno partecipato alla piantumazione di una talea dell’albero del giudice ucciso dalla mafia, Giovanni Falcone.

La piantumazione della piantina figlia dell’albero di talea del giudice Falcone rappresenta un gesto di grande importanza simbolica per la comunità di Pietraperzia. In questo modo, infatti, l’intera comunità si impegna a mantenere vivo il ricordo dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, seguendo le loro idee di legalità ed educando al tempo stesso le nuove generazioni all’importanza di vivere nel rispetto dell’ambiente, tema fondamentale per il futuro non soltanto a livello locale ma anche globale.

A livello nazionale, è stato il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ad avviare le procedure per la duplicazione e distribuzione dell’Albero di Falcone, fulcro di un brillante progetto di educazione alla legalità ambientale dal titolo “Un albero per il futuro”, promosso dal ministero della Transizione ecologica.

L’iniziativa prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane che aderiscono e intraprendono un percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale con il supporto dei Carabinieri della Biodiversità.

Alla manifestazione di Pietraperzia hanno partecipato il dirigente scolastico Giovanni Bevilacqua, l’orchestra della scuola media formata da alcuni alunni e tutti gli studenti della scuola media Guarnaccia, testimoni del messaggio di legalità e di rispetto per l’ambiente promosso dall’evento.

“Ci tengo tanto a ringraziare – ha affermato il sindaco Salvuccio Messina – tutti coloro i quali hanno partecipato all’evento della piantumazione. Siamo grati al dirigente scolastico, ai suoi collaboratori e a tutti gli studenti presenti al simbolico evento. Inoltre, ringraziamo il raggruppamento dei Carabinieri della Biodiversità che si è impegnato nella distribuzione e donazione di una piantina figlia dell’albero di Falcone, così come il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Piazza Armerina e il comandante della stazione locale dei Carabinieri”.

“Ci impegniamo – ha concluso Messina – a mantenere vivo il ricordo dei magistrati Falcone e Borsellino, seguendo le loro idee di legalità e giustizia e speriamo che le nuove generazioni seguano queste idee e considerino la legalità come norma, vivendo contemporaneamente in un ambiente ricco di verde e alberi”.