Pietraperzia, in via Madonna della Cava lavori attesi da decenni

La collaborazione fra Comune di Pietraperzia e Libero Consorzio ennese ha prodotto sull’arteria stradale interventi che la Comunità attendeva da lungo tempo

PIETRAPERZIA (EN) – Proseguono spediti e con grandi novità i lavori sulle infrastrutture stradali spinti dall’Amministrazione comunale, che lavora ormai senza sosta per restituire ai propri cittadini e a tutta la comunità arterie e servizi il più possibile sicuri e ottimizzati.

Come già evidenziato più volte, la condizione delle infrastrutture stradali e della viabilità nella provincia di Enna permane in condizioni estremamente difficili. Sono infatti tantissime le arterie inutilizzate e piene di interruzioni o tratti pericolosi sul territorio ennese, tanto che da anni ormai le Amministrazioni cercano di puntare l’attenzione sul tema e sensibilizzare le istituzioni di livello superiore sulla necessità di interventi e investimenti.

A Pietraperzia, da tempo si combatte e si ricercano finanziamenti per risolvere tale problema e negli ultimi mesi il tratto stradale sottoposto a interventi di rigenerazione è stato quello della via Madonna della Cava, arteria fondamentale per la Comunità, che dal centro abitato conduce verso l’omonimo santuario, frequentato e storico luogo di culto per tutti i fedeli della provincia e non solo.

La via Madonna della Cava non subiva interventi da moltissimi anni

La via Madonna della Cava non subiva interventi da moltissimi anni e infatti è stato necessario un lavoro quasi totale di bitumatura sulla stessa, ormai completato da qualche settimana. Con la realizzazione e il completamento del nuovo asfalto, è venuto poi il momento della segnaletica orizzontale, mai realizzata in passato, e necessaria per tutelare la sicurezza e l’incolumità di chiunque utilizzi l’arteria. Non appena completata, è stata poi la volta di quella verticale, con tanto di limiti di velocità, garantendo così le maggiori garanzie possibili per gli automobilisti e non solo.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina – ma consapevoli che ancora il lavoro di miglioramento delle infrastrutture stradali nella nostra comunità è solo all’inizio. Prima di questo intervento non era mai stata realizzata segnaletica orizzontale sul tratto di via Madonna della Cava e siamo sicuri che questa importante novità servirà a garantire maggiore sicurezza a tutti gli utenti del tratto”.

“Ci tengo a ringraziare – ha concluso il sindaco Messina – il Libero Consorzio comunale di Enna, nelle persone del commissario Girolamo Di Fazio, l’ingegnere capo Giuseppe Grasso e il direttore dei lavori Enzo Tumminelli, oltre a tutti i cittadini che pazientemente collaborano con noi per il completamento di quest’opera che sono sicuro migliorerà la qualità della vita di tanti cittadini”.