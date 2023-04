Pil, Urso: “Cresciamo più di altri, smentiti i profeti di sventura”

"La maggioranza è coesa e ampia", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy

“L’Italia cresce più di altri Paesi, c’è finalmente una politica industriale e gli indici di fiducia sono in crescita. Abbiamo smentito i profeti di sventura”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a ‘Il caffè della domenica’ condotto da Maria Latella su Radio 24.

“C’è stato un eccesso di sicurezza alla Camera per via della maggioranza più ampia. Si è trattato di un incidente. La maggioranza è coesa e ampia“, ha aggiunto Urso.

“Le pmi italiane con filiera corta sono più performanti e siamo più competitivi in tutti i settori primari. Cresciamo più di Francia e Germania” – ha sottolineato il ministro – . Il sistema delle imprese italiane è particolarmente vitale in questa fase in cui cambiano le coordinate della globalizzazione”.