Piogge intense nel weekend sulla Sicilia, poi arriva anticiclone Zefiro dal sapore estivo

Ancora piogge intense nel weekend su Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria a causa di un nuovo ciclone sull’Italia. Ma è in arrivo una novità. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque altri nubifragi, ma ricorda inoltre che questo ciclone potrebbe essere l’ultimo di questo tempestoso mese di maggio 2023: dal primo maggio scorso, almeno 4 violente perturbazioni hanno colpito il nostro territorio con 15 giorni di pioggia su 19. Considerando che anche il weekend sarà bagnato saliremo a 17 giorni su 21 di tempo instabile e più fresco della media. Un maggio molto piovoso come nel 2013, 2017 e 2019, ma ovviamente da record per alcune aree del nostro Paese che non hanno mai registrato precipitazioni simili a memoria di archivio meteorologico: si parla ovviamente della Romagna e di parte dell’Emilia che hanno registrato piogge straordinarie associate ai Cambiamenti Climatici in atto.

Nelle prossime ore, dunque, pioverà ancora, con i fenomeni più intensi sul Piemonte, sulla Sardegna orientale e localmente tra Sicilia e Calabria, specie ionica. Le piogge saranno comunque diffuse su tutta l’Italia, pioverà anche in Emilia Romagna seppur in modo debole o al più moderato: sono attesi in media 10-15 mm di pioggia (ricordiamo che durante l’ultima alluvione di martedì sono caduti fino a 250 mm su un’area molto vasta).

Ciò nonostante, questi 10-15 mm saranno sufficienti a causare un ulteriore aggravio della situazione idrogeologica: in altre parole, tutte le frane che sono instabili in questo momento rischiano di attivarsi improvvisamente anche con poche gocce di pioggia; continuate a prestare, dunque, la massima attenzione in Emilia Romagna anche nel weekend.

Tra 24 ore, ad un mese dall’inizio dell’Estate, inizierà a migliorare al Nord-Est ed anche in Emilia Romagna, mentre sul resto dell’Italia continuerà a piovere: i fenomeni più intensi sono attesi su Piemonte, Sardegna orientale, Sicilia, Calabria e anche tra Campania e Basilicata.