Pishing e truffe online: nuove segnalazioni e come difendersi

Non si placano i tentativi di truffa online: ancora pishing nei confronti di potenziali vittime attraverso sms inviati agli smartphone

Attenzione ai nuovi, seppur vecchi, tentativi di pishing online.

Nelle ultime ore, infatti, come segnalatoci da diversi lettori, in molti stanno ricevendo sui propri smartphone degli sms in cui viene richiesto l’esborso di una notevole quantità di denaro.

Il mittente, ovviamente falso, risulta essere in questo caso “Mooney“: attenzione, si tratta di una truffa.

Il testo degli sms truffa

“Attenzione, login con dispositivo non autorizzato se non sei stato tu clicca qui”, oppure “Gentile cliente, è stata richiesta una spesa di 499,00 euro, se non lei seguire il link”.

Questi sono i messaggi recapiti alle potenziali vittime. Messaggi, come scritto poc’anzi, ovviamente falsi e ingannevoli.

Tentativi di truffa su cui fare molta attenzione.