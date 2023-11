Catania, in scooter con la pistola giocattolo in via Umberto nella notte: due denunce

Una "bravata" che è costata la denuncia a due 18enni dopo l'intervento della polizia di Catania.

Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno denunciato due 18enni per resistenza a pubblico ufficiale: viaggiavano a bordo di uno scooter lungo via Umberto e uno dei due avrebbe perfino esibito una pistola giocattolo (e per questo è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere).

Ecco il resoconto di quanto accaduto nella notte.

Pistola giocattolo e fuga in scooter in via Umberto a Catania

Nel corso della notte, gli operatori della Squadra Volante mentre si trovavano in via Umberto hanno intimato l’Alt a due ragazzi a bordo di uno scooter. Il conducente, però, anziché fermarsi, ha accelerato la corsa tentando di dileguarsi e di sottrarsi al controllo.

Nel corso della fuga, uno dei due ragazzi ha lanciato un’arma giocattolo, danneggiando un’auto in sosta. La prontezza degli agenti ha però consentito, poco dopo, di fermare lo scooter. Identificati, sono risultati essere entrambi 18enni, residenti a Catania.

Oltre a essere stati sanzionati per le diverse violazioni commesse alle norme del Codice della Strada, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo che aveva lanciato l’arma giocattolo, provocando dei danni a un’auto in sosta, ha ottenuto una denuncia anche per danneggiamento e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.