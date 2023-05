In giro con la pistola e “laboratorio” di armi in casa: arrestato 35enne

Il favarese era stato "beccato" con una pistola in via Atenea, ma in casa aveva molte altre armi.

Andava in giro con una pistola in via Atenea – nel centro di Agrigento – e teneva un mini-arsenale di armi in casa: per queste ragioni, il gip Stefano Zammuto ha convalidato l’arresto per un 35enne di Favara, Salvatore Butticè.

Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico per i reati di porto d’arma clandestina, ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.

In giro con la pistola in via Atenea

Il 35enne è stato arrestato lo scorso sabato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Durante un controllo in strada, infatti, gli operatori lo hanno trovato in possesso di una pistola scacciacani modificata.

In seguito a una perquisizione in casa sua, gli agenti hanno trovato altre armi. Un vero e proprio “laboratorio” domestico. In totale, la polizia ha posto sotto sequestro cinque pistole – di cui una a salve, tre a gas prive di tappo rosso e un’altra avente ancora il tappo -, un machete con lama di ben 30 centimetri, un tirapugni, due coltelli e cinque caricatori.

Pare che Butticè, durante l’udienza di convalida dell’arresto, abbia ammesso le proprie responsabilità.

Immagine di repertorio