Ancora violenza contro gli animali, pitbull segregato in casa: denunciata insegnante

L'intervento degli operatori e della polizia municipale di Trapani ha posto fine all'incubo del povero animale.

Si registra, purtroppo, l’ennesimo caso di maltrattamento di animali in Sicilia: una donna, insegnante, è accusata di aver tenuto il proprio cane – un pitbull – segregato in casa, a Trapani.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno sequestrato il cane e denunciato la padrona.

Pitbull segregato in casa a Trapani, la scoperta

Pare che il povero animale, come riportato da Tp24, avesse delle piaghe da decubito al momento del ritrovamento. Viveva segregato in una palazzina di via Virgilio.

Il suo incubo si è concluso con l’intervento degli agenti del Nucleo operativo guardie zoofile Nogez di Trapani, che hanno sottoposto il cane e denunciato la padrona. La donna dovrà rispondere di maltrattamenti e abbandono di animali.

Per quanto riguarda il cane, invece, gli operatori lo hanno portato in una struttura sanitaria comunale in attesa di trovare una persona che lo prenda in affidamento.

Immagine di repertorio