PlayStation politica italiana

La politica una volta muoveva le masse. La classe operaia, l’eterna pigliatutto DC, perfino Forza Italia era un partito di massa all’origine, la massa delle partite Iva.

Oggi le partite Iva sono solo dei precari contoterzisti, e la Chiesa, anch’essa in calo di consensi, della politica se ne frega. La verità è che alle masse, ormai variegate e senza coscienza di classe, la politica non risolve un bel niente.

Se le paghi, vedi il reddito di cittadinanza, ti vanno a votare, in assenza di denaro trasferito,la partecipazione, la democrazia rappresentativa, sono fuffa e chiacchere per quell’esigua minoranza che si vede i talk-show in televisione.

Di fatto la politica è una PlayStation, per chi se la può permettere. Gli addetti ai lavori, politici, giornalisti, comunicatori perché gli dà da mangiare, per un certo pubblico perché non ha di niente di meglio da fare, e si interessa a quella cosa poco utile e incisiva che è oggi la politica. Gli altri cambiano canale, non solo in televisione ma nella vita reale.

Se stanno in televisione guardano Sanremo o una serie Netflix che parli di altro.

Se campano, spesso male, la politica gli fa solo girare le palle. Era così anche prima intendiamoci, il movimento 5stelle ne aveva tolto un po’ dall’abulia o da una protesta senza coscienza. Ora si è capito che il movimento era solo una bolla di sapone utile per una stagione in cui creare altri precari.

Il punto fondamentale è proprio questo, la precarietà. La politica oggi non restituisce speranze di un futuro migliore, solo la difesa di cose onestamente indifendibili, rendite improduttive in larga parte, per chi le ha. Per chi non ha rendite economiche o di posizione la politica non crea nessuna scintilla di speranza, di opportunità, di diritti di massa. Solo di piccola nicchia e di scarso cabotaggio.

L’astensione senza valori e speranze può solo aumentare fino ad arrivare ad una democrazia non partecipativa. Che è facile preda di altri animali spirits molto più forti delle istituzioni politiche. Il mondo degli ElonMusk e pronto per condurci nelle prossime schiavitù. E la democrazia? Si fotta. È obsoleta. La vera innovazione è la schiavitù partecipata. Chapt G3 a tutti.

Cosi è se vi pare.

Giovanni Pizzo