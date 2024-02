Pnrr, Fitto: “Lavoro complesso e articolato, prossimi mesi importanti per verifica 5, 6 e 7 rata”

"È stato un lavoro molto complesso" dice il ministro Raffaele Fitto nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.

“È stato un lavoro molto complesso, articolato sia dal punto di vista della dimensione finanziaria del decreto sia dal punto di vista delle importanti norme che sono state inserite che sono certo contribuiranno in modo sostanziale ad un’accelerazione della spesa e ad una semplificazione delle norme e soprattutto a fare si che il Pnrr trovi ulteriori riscontri a quelli che già positivamente abbiamo ottenuto nel lavoro che ci lasciamo alle spalle. Con questo dl creiamo le condizioni per sviluppare un lavoro ulteriore nei prossimi mesi che sono mesi intensi e importanti per la verifica finale della quinta rata sia per quanto riguarda la sesta e settima rata che sono obiettivi del 2024″. Ad affermarlo è il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.