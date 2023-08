Pnrr, a Modica appaltati lavori per 10 milioni di euro

Diversi gli interventi previsti, dalla riqualificazione della sede del Mercato ortofrutticolo alla ristrutturazione di Palazzo degli Studi. Abbate: "Nuovo lustro ai luoghi chiave della città"

MODICA (RG) – Sono diversi i lavori che potrebbero partire a breve per il Comune di Modica. Proprio in questi giorni, infatti, sono stati appaltati dal Comune i lavori di ben sei gare del Pnrr Rigenerazione urbana, per un complessivo di 10 milioni di euro e che riguardano testimonianze storiche e importanti della nostra Città.

Pnrr, gli interventi previsti a Modica

Gli interventi in questione riguardano la riqualificazione di Palazzo Denaro Papa, il riuso e la rifunzionalizzazione dell’Albergo dei Poveri, la riqualificazione dell’Area urbana di viale Medaglie d’Oro sede del Mercato ortofutticolo, la ristrutturazione del Palazzo degli Studi con l’apertura del terzo piano, la riqualificazione di piazza Mediterraneo a Marina di Modica e di Palazzo Campailla. Si tratta di lavori importanti e che necessitano della somma di 10 milioni di euro, spendibili appunto dai fondi Pnrr.

“Avere mantenuto questi finanziamenti, poterli utilizzare nei tempi corretti e senza rischio di perderli – ha sottolineato il deputato regionale e presidente prima commissione Ars Ignazio Abbate – è la tangibile dimostrazione di come, da 10 anni a questa parte, l’Amministrazione sappia cogliere le opportunità e metterle in pratica. Peraltro, la maggior parte dei sei interventi finanziati con i fondi Pnrr, sono andati in appalto a ditte e imprese della nostra Città, risultando una bella boccata d’ossigeno per l’economia e l’imprenditoria edile modicana”.

Diversi quindi gli interventi, a cominciare dalla riqualificazione di piazza Mediterraneo a Marina di Modica per un importo di 700 mila euro, 1 milione e 627.000 euro serviranno per Palazzo degli Studi mentre sono 797.000 gli euro destinati agli interventi al Mercato ortofrutticolo di viale Medaglie d‘Oro. Ben 3 milioni di euro invece serviranno per ristrutturare l’Albergo dei poveri mentre 2 milioni e 270 mila euro è il costo degli interventi a Palazzo Campailla. 1 milione e 606 mila euro, invece, serviranno per l’appalto per i lavori di Palazzo Denaro Papa.

“Le gare appaltate con fondi del Pnrr – ha dichiarato Ignazio Abbate – sanciscono un modus operandi che Modica porta avanti da tempo: la capacità di intercettare le opportunità e di trasformarle, in tempi rapidissimi, in progetti e opere da realizzare. Agenda urbana, finanziamenti contro il rischio idrogeologico, Rigenerazione urbana sono la ‘stella polare’ di un’azione amministrativa che da 10 anni, si distingue per operatività ed efficacia. Nello specifico poi si tratta di opere pubbliche che daranno lustro a luoghi caratterizzanti della città di Modica”.