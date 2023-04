La rinascita del borgo di Santa Lucia del Mela

Un milione e seicentomila euro di risorse del Pnrr per dare nuovo slancio al territorio partendo dalle bellezze che lo contraddistinguono. L’obiettivo è anche coinvolgere e far restare i giovani

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – I rumori e le voci tra strade che tornano a vivere. Sembrano già sentirli quanti nel progetto di rigenerazione urbana, culturale e sociale del Borgo sacro di Santa Lucia del Mela ci hanno creduto, dandogli quell’impronta così innovativa da inaugurare una nuova modalità di investimento nei piccoli comuni.

Le risorse del Pnrr, per un milione seicentomila euro, prenderanno forma in questo centro dell’area tirrenica del messinese, il primo in Sicilia a ottenere, come singolo e non in aggregazione con altri, i fondi Europei del programma Next Generation Eu nell’ambito del bando Attrattività dei Borghi storici del ministero della Cultura. Un progetto che coinvolge l’intera comunità, compresi alcuni migranti, ma guarda in particolare ai giovani. Il tutto con l’obiettivo di dare nuovo slancio al territorio, partendo dalle bellezze che lo caratterizzano.

“Ci sono tutte le premesse perché il Borgo diventi uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese”. Ne è convinta il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni intervenuta in collegamento durante la conferenza di presentazione dell’iniziativa, così come tutti gli attori e partner: Matteo Sciotto, sindaco di Santa Lucia del Mela, Carlotta Previti, amministratore di C-Eve, il regista Giuseppe La Spada, l’artista Linda Schipani, il presidente del Centro per lo sviluppo del turismo culturale Gaetano Majolino, il presidente del Consorzio di gestione Area marina protetta Milazzo Giovanni Mangano.

“Abbiamo inteso rigenerare un territorio in via di spopolamento – spiega al QdS Carlotta Previti – consentendo ai giovani attraverso l’arte, strumento di bellezza ma anche di inclusione sociale, di avere finanziata una loro idea legata al sacro per rimanere sul loro territorio; l’arte in tutte le sue forme, come valorizzazione di vecchi contenitori abbandonati, di strade, piazze, sottopassi, con la scelta simbolica del colore oro. La valorizzazione artistica stimolerà un fermento imprenditoriale giovanile che opportunamente formato darà la possibilità di utilizzare questi immobili restaurati per avviare una enogastronomia, un caffè letterario, un b&b. Si finanzierà anche un’impresa che riutilizzerà i vecchi mobili, rivisitandoli secondo nuove logiche di designer sotto la guida di artisti. Nascerà anche una scuola di regia cinematografica e fotografia per consentire ai ragazzi di esprimere il loro talento”.

Carlotta Previti, ex assessore al Comune di Messina ed esperta nell’intercettare finanziamenti, anticipa che sarà impegnata presto in progetti analoghi in altri comuni della Sicilia “alla riscoperta di quegli scrigni che sono i nostri piccoli comuni. Il progetto di Santa Lucia segna il passo, una sorta di ‘New deal’ perché il Ministero vuole avviare una linea di investimento tarata sui piccoli centri, l’arte e il restauro dei vecchi immobili abbandonati possono diventare uno strumento per nuove attività creative”.

Fiducioso per gli effetti positivi che può innescare il progetto il sindaco Sciotto: “Grazie al Lab Welcome Point, un Laboratorio per l’accompagnamento e lo sviluppo di microimprese nei Borghi montani, ci saranno almeno sette nuove attività che si insedieranno nelle botteghe del comune tra artigianato creativo e artistico con il riciclo e nella ristorazione ed enogastronomia. Abbiamo carenze di strutture ricettive e speriamo che tutto quello che il progetto metterà in moto possa spingere anche i privati a investire in ospitalità diffusa e b&b”.

Sono attese importanti ricadute economiche e occupazionali, con il comparto turistico che punta qui su alcune direttrici tradizionali, tra cui la valorizzazione delle bellezze architettoniche e storiche, la promozione delle feste popolari, e di nuova concezione come la realtà immersiva, i tour virtuali e gli itinerari con sistemi di mobilità sostenibile.

“Santa Lucia del Mela – conclude il sindaco – ha tante risorse: dai vini al Maiorchino, dalle bellezze artistiche al paesaggio. Mancavano la ‘visione’ d’insieme e le opportunità. Con questo progetto possiamo accelerare il percorso di crescita iniziato con gli interventi che la mia Amministrazione ha avuto finanziati in questi anni, oltre quaranta milioni per il restauro di chiese ma anche per il consolidamento del territorio, per scuole e asili”.