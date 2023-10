Pnrr, Trantino: “Occasione per riqualificare Librino e San Berillo”

"I piani integrati urbani del Pnrr sono un’occasione importante di ricucitura di margini urbani", ha detto il sindaco di Catania

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha partecipato al Centro Congressi Le Ciminiere ad un convegno dal titolo “I Comuni come leva di sviluppo attraverso il Pnrr“. Il primo cittadino del capoluogo etneo ha detto che “i piani integrati urbani del Pnrr sono un’occasione importante di ricucitura di margini urbani. Questa progettazione prevede un intervento di 72 milioni di euro e consentirà di riqualificare molte aree da Librino a San Berillo vecchio e potrà fare anche da volano per incentivare le attività previste dei privati”.

“Limitare le condizioni di degrado”

Trantino, nel corso del suo intervento, ha detto che “le opere di riqualificazione che consentiranno di limitare le condizioni di degrado – ha spiegato Trantino – , che molto spesso hanno fatto sentire i cittadini di questi quartieri separati dal resto del tessuto urbano. Speriamo che questo tipo di progetti rimangano dentro il Pnrr perché altrimenti non riusciremo a realizzarli nel 2026″.

Gli interventi

Per Trantino ci sono poi altri interventi importanti che prevedono “asili nido, opere di riqualificazione energetica, rigenerazione urbana e transizione digitale – ha detto il sindaco di Catania – . I comuni devono riuscire a dotarsi di una struttura più efficiente per il cammino amministrativo che molte volte è ingolfato. Speravamo fosse possibile assumere più personale e destinare risorse per le spese correnti vista la situazione economica del bilancio del Comune – ha sottolineato il primo cittadino – , ma non è stato possibile. Cercheremo di impegnarci al massimo e di fare di necessità virtù”.