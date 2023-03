Pokerissimo Palermo, vittoria in rimonta per i rosanero: 5-2 al Modena

I rosanero interrompono la striscia di pareggi consecutivi (5) e agganciano la zona play-off

Pokerissimo Palermo. I rosanero vincono 5-2 al “Barbera” ai danni del Modena, interrompono la lunga striscia di pareggi consecutivi (5) e agganciano momentaneamente la zona play-off (in attesa del Parma). Gara dai due volti davanti a oltre 22mila spettatori, vinta dalla squadra di Sella (Corini squalificato) in rimonta. Tre punti, preziosissimi, che mancavano dallo scorso 5 febbraio. Alla fine del primo tempo Palermo sotto 2-1 (doppietta di Strrizzolo e in mezzo la rete di Tutino) con gioco a sprazzi, poche idee e improvvisate (in attacco assente capitan Brunori). Nella ripresa lo slancio: pareggio dopo pochi minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco con Soleri e rimonta completata con le reti di Verre, Aurelio e Vido.

Gomes impeccabile, bene Soleri, Tutino e Verre

Il secondo tempo, nel quale i rosanero hanno giocato con una maggiore fludità di manovra e con ottimi spunti individuali, premiati anche con reti di ottima fattura (vedi Verre), non deve trarre in inganno: la difesa è stata spesso messa in difficoltà dalle giocate (semplici) degli emiliani e il numero di reti subite dall’inizio della stagione (37) è un chiaro segnale che c’e’ qualcosa da rivedere e in fretta. Cinque le reti dal Palermo siglate nella serata del “Barbera” da cinque giocatori diversi. A centrocampo superba prestazione del “faro” Gomes, qualche errore di troppo per Graves. Bene i giocatori entrati nel corso della partita.

Quinto posto in classifica

I tre punti vanno in cassaforte e la classifica dice che il Palermo occupa la quinta posizione con 42 punti. Gli stessi di un agguerrito gruppetto di squadre che puntano decisamente in alto, seppur con un andamento altalenante: Pisa, Reggina e Cagliari.

Sosta del campionato, rosanero in ritiro a Girona

Durante la prossima sosta del campionato di Serie BKT, il Palermo andrà in ritiro in Spagna, dal 21 al 25 marzo. I rosanero si alleneranno al centro sportivo “La Vinya”, ospiti del Girona Futbol Club, un altro team della grande famiglia City Football Group. Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Al rientro Brunori e compagni andranno a far visita al Parma. La gara in terra emiliana si giocherà sabato 1 aprile alle ore 14.

Palermo-Modena 5-2, il tabellino

PALERMO: Pigliacelli 6; Mateju 5.5, Nedelcearu 5.5 (40’st Buttaro 5.5), Graves 5,5; Valente 6 (40’ st. Broh sv), Saric 5.5 (25’ st Segre 6), Gomes 6.5, Verre 7 (29’ st. Damiani 6), Aurelio 6.5; Soleri 7, Tutino 6.5 (29’ st. Vido 6.5). A disposizione: Grotta, Massolo, Di Martino, Masciangelo, Di Mitri, Lancini. Allenatore: Sella 6.5 (Corini squalificato).

MODENA: Gagno 5.5; Oukhadda 5, Silvestri 5, Pergreffi 5.5 (45’ st. De Maio sv), Ponsi 6 (34’ st. Renzetti 5.5); Armellino 6 (20’ st. Duca 5.5), Gerli 6, Magnino 6; Tremolada 5.5 (20’ st. Giovannini 5.5), Falcinelli 6 (34’ st. Mosti 5.5); Strizzolo 7. A disposizione: Seculin, Mordini, Panada, Coppolaro. Allenatore: Tesser 6

ARBITRO: Minelli di Varese 6

RETI: 4’ pt. Strizzolo, 25’ pt. Tutino, 30’ pt. Strizzolo; 2’ st. Soleri, 11’ st. Verre, 14’ st. Aurelio, 34’ st. rig. Vido

NOTE: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 22513. Ammoniti: Saric, Mateju, Strizzolo. Angoli: 7-5. Recupero: 1′, 4′.