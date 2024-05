Polemiche a Modica sul servizio di scerbatura

I cittadini denunciano ritardi nella bonifica del territorio, comprese alcune aree del centro storico L’assessore al ramo e vicesindaco Belluardo: “La pulizia sarà ultimata nelle prossime settimane”

MODICA – La Città della Contea invasa dalle erbacce, persino in pieno centro storico. Questa la denuncia di tantissimi cittadini che lamentano i ritardi nel servizio di scerbatura dei cigli stradali e delle scalinate del centro storico della città. Pesanti le conseguenze che derivano da tale disservizio, ad iniziare dal danno d’immagine nonché dalla mancanza d’igiene pubblica. Si tratta, è evidente, di un servizio necessario ma che già dall’anno scorso, quando la città era commissariata, subisce ritardi a causa principalmente della mancanza di risorse finanziarie, come ebbe già a suo tempo a precisare la Commissaria, Domenica Ficano, quando si trovò a gestire la città all’indomani delle dimissioni dell’allora sindaco, Ignazio Abbate.

C’è da precisare che negli anni precedenti, tale servizio, nell’area urbana, veniva svolto dalla società di gestione dei rifiuti. Situazione che era mutata quando l’Amministrazione comunale aveva deciso di affidarlo, tramite procedura di gara, a diverse piccole imprese.

Ritardi nel servizio di scerbatura

A denunciare i ritardi nel servizio di scerbatura sono anche consiglieri comunali appartenenti alla maggioranza consiliare che sostiene l’attuale Amministrazione guidata dalla sindaca, Maria Monisteri. È questo il caso del consigliere Alessio Ruffino, che così si è espresso a proposito della zona di Modica Alta.

“Il problema qui non è solo la scerbatura – ha detto – ma anche la condizione delle strade. Questa parte di Modica, nonostante le sollecitazioni, continua ad essere abbandonata a sé stessa ed isolata dal resto della città, anche per quanto riguarda i trasporti”. “Non è possibile – aggiunge – aspettare sempre l’ultimo momento per occuparsi di quella che dovrebbe essere normale manutenzione della città. La scerbatura va fatta nei tempi e nei modi stabiliti e deve essere una priorità come lo è sempre stata con la precedente Amministrazione”. A tal riguardo abbiamo sentito il vicesindaco e assessore alle Manutenzioni e al decoro Urbano, Giorgio Belluardo, il quale ha riferito che “il servizio di scerbatura è già partito in città” e che il suo espletamento “sarà ultimato in tutte le zone urbane nelle prossime settimane”.

Inoltre ha tenuto a precisare che “dal punto di vista della linea politica di questa Amministrazione non è cambiato nulla nella cura del decoro della città rispetto alle Amministrazioni Abbate”. “I ritardi – ha aggiunto l’esponente della Giunta comunale – sono fisiologici e sono da addebitare principalmente all’accorciamento delle stagioni intermedie che si riflette sui tempi d’intervento del servizio di scerbatura”.