Catania, piove dentro il Policlinico: secchi in corsia e pazienti trasferiti

I reparti di Ginecologia, Otorino-Oculistica e la Chirurgia Pediatrica, i più colpiti dalle infiltrazioni piovose

Piove dentro il Policlinico “G.Rodolico” di Catania, a causa del maltempo.

I reparti di Ginecologia, Otorino-Oculistica e la Chirurgia Pediatrica, come si vede dalle foto e dal video, sono in evidente stato di allagamento e, com’è prevedibile, questa situazione mette a rischio l’incolumità di operatori e utenti, alcuni dei quali sono stati spostati dalle proprie stanze.

Le infiltrazioni del Terzo Padiglione

Sembra che nel tetto del Terzo padiglione, colpito da queste infiltrazioni piovose, stiano rifacendo la guaina proprio per evitare ulteriori problemi.

Previsti nei prossimi giorni ulteriori disagi a personale medico e pazienti

A confermare la condizione di disagio è arrivato anche Marco Di Bartolo, rappresentante dei lavoratori per la scurezza: “Il sottoscritto auspica che gli uffici competenti svolgano un sopralluogo tempestivo, perché una volta terminata la pioggia potrebbe essere ancora più difficile individuare le vie di accesso dell’acqua e identificare i punti critici dove intervenire – ha dichiarato -. Mi rendo disponibile per presenziare congiuntamente con le SS.LL. anche oggi, al fine di aver riscontro e poter dare contezza ai lavoratori che quanto possibile si sta attuando per risolvere o limitare il problema”.

Sonia Sabatino