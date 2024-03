Al Policlinico di Catania domani si discute di sanità

Scuola di formazione per il bene comune, nuovo incontro

CATANIA – Sarà la sanità il tema del quarto incontro della Scuola di formazione per il bene comune, promossa da Futurlab e Compagnia delle opere Sicilia. Domani alle ore 9:30 nell’Aula Magna dell’Azienda ospedaliera – universitaria Policlinico di Catania, in via S. Sofia , 78, saranno presenti relatori di alto livello che dialogheranno con studenti universitari e delle scuole medie superiori e con gli imprenditori del settore.

Dopo gli interventi introduttivi di Antonio La Ferrara, presidente di Futurlab e Roberto Monteforte, vice presidente Cdo Sicilia, il saluto delle autorità. Le relazioni saranno esposte da: Veronica Vecchi, professoressa di Public management and policies Sda Bocconi; Massimiliano Maisano, dirigente responsabile Servizio 3° Gestione degli investimenti assessorato alla Salute della Regione siciliana; Salvatore Torrisi, vice presidente Fare; Angelo Pelllicanò, consulente Agenas; Anna D’Agata, direttrice dipartimento Farmaceutico Asp di Catania.

L’evento sarà moderato da Nuccio Sciacca, direttore Uoc Medicina trasfusionale Arnas Garibaldi di Catania e giornalista. Questo appuntamento è patrocinato, oltre che dal Comune e dall’Università degli Studi di Catania, anche dall’ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania e dall’ordine dei Farmacisti di Catania, F.A.R.E.