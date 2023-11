Polispend, garanzia di qualità e competenza per la sanificazione industriale

Una storia di successo quella della Polisplend, impresa che dal 1978 opera nell’ambito della pulizia, della sanificazione, dell’igienizzazione di ambienti industriali e sensibili

È una storia di successo quella della Polisplend, impresa che dal 1978 opera nell’ambito della pulizia, della sanificazione, dell’igienizzazione di ambienti industriali e sensibili. Tutto nasce a Catania per opera della famiglia Magnano San Lio, che è riuscita nel corso del tempo ad andare oltre i confini regionali operando anche a Milano (dal 2000).

Polisplend è un’azienda dinamica, attenta all’evoluzione del mercato e in costante crescita grazie alla professionalità acquisita in oltre 40 anni di esperienza. Competenza, conoscenza e rigore tecnico nella gestione del cleaning di ambienti a contaminazione controllata, come le Cleanrooms, hanno fatto di Polisplend il partner ideale delle industrie farmaceutiche, chimiche, elettroniche, alimentari e di tutte le aziende per le quali la perfetta sterilizzazione di questi ambienti è un requisito imprescindibile.

Non a caso, hanno scelto la professionalità di Polisplend importanti case farmaceutiche come Pfizer, Recipharm, Humana, Eurofarm, ma anche brand non legati all’ambito farmaceutico come la casa di moda Ralph Lauren o catene di negozi come Decathlon. Tra i clienti anche le catena di supermercati Eurospin e Decò. E, inoltre, le aziende in ambito industriale Farmitalia, Sifi, Parmalat, Bionap, Cordenpharma, Adienne e Inpharma. Da Adienne e Inpharma arrivano parole al miele: “Un’azienda farmaceutica è sicuramente (e giustamente) molto critica in tema di pulizia e disinfezione e pertanto un’impresa di pulizie deve essere super professionale e super coscienziosa. Da diversi anni ci avvaliamo di Polisplend, con risultati sempre molto positivi. Possiamo costantemente far affidamento su tutti gli operatori, molto preparati e professionali”, spiegano da Adienne.

“La pulizia delle nostre camere bianche di produzione deve essere affidata solo a persone competenti, dinamiche e affidabili. In Polisplend abbiamo trovato tutte queste caratteristiche”, commentano da Inpharma. La scelta di specializzarsi nel settore farmaceutico è stata strategica e lungimirante, e Polispend è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante godendo della fiducia e della stima di nomi rilevanti del comparto e non solo. Alla guida dell’impresa c’è il dottor Marco Magnano San Lio, affiancato dai figli Alberto e Guglielmo, pronti a prendere le redini dell’azienda fondata dai nonni e lanciarla verso un’ulteriore rivoluzione tecnologica assicurando l’efficienza di sempre. “Questa attività nasce negli anni Sessanta – spiega Magnano San Lio – è stata fondata dai miei genitori su suggerimento di un mio zio che aveva un’impresa di pulizie a Trieste. Nacque così l’avventura di Polisplend, che all’epoca si chiamava Splendor e che ha cambiato nome nel 1978. Ne sono diventato amministratore nel 1982”.

“La nostra azienda è specializzata nei servizi di pulizia e nel contempo offriamo anche altri servizi collegati che possono essere disinfestazione, giardinaggio, piccola manutenzione e portierato”. “I nostri clienti sono prevalentemente nel settore industriale e commerciale – continua il direttore – Nel corso del tempo abbiamo acquisito grossi marchi come Pfizer, Parmalat o Autogrill. Acquisendo via via nuovi clienti in ambito farmaceutico, Polisplend ha sviluppato le proprie competenze riuscendo a lavorare anche negli ambienti sterili in Classe A. Operiamo nel Sud Italia – prevalentemente in Sicilia, Puglia e Calabria – e nel Nord Italia, dove la nostra sede operativa di Milano serve da snodo per le nostre attività prevalentemente in Lombardia”.

Per quanto riguarda il futuro dell’azienda, infine, il dottor Magnano San Lio si reputa fiducioso: “Il settore è molto competitivo, ma la Polisplend ha saputo dimostrare nel corso degli anni una certa capacità gestionale e una forte, e immediata, reattività negli improvvisi cambi di direzione. Se nel presente l’obiettivo è di continuare a offrire servizi integrati di eccellenza, nel futuro ci sono tecnologia e affidabilità, dimostrando un impegno costante per l’innovazione e l’eccellenza nel settore delle pulizie e dei servizi correlati. Una storia familiare che è destinata a continuare”.