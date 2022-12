Polizia, corsa disperata su Lamborghini per consegnare due reni e permettere trapianti

La Polizia Stradale ha compiuto una vera impresa trasportando due reni da Padova verso Modena e Roma a bordo di una Lamborghini Huracan

Missione riuscita per gli agenti della Polizia Stradale che hanno sfrecciato a tutta velocità a oltre 300 chilometri a bordo di una Lamborghini Huracan per raggiungere Roma e Modena da Padova trasportando due reni fondamentali per i trapianti.

“In viaggio sull’autostrada per consegnare il regalo di Natale più bello: la vita”, si legge nel post Facebook della Polizia di Stato che dà notizia dell’impresa.

Viaggio in totale sicurezza

A pianificare il doppio trasporto l’istituto superiore di Sanità Centro nazionale Trapianti, con il viaggio effettuato da un equipaggio del compartimento Polizia stradale di Bologna.

La Lamborghini Huracan è partita dall’ospedale Civile di Padova, dove ha prelevato gli organi poi consegnati al Policlinico di Modena e poi al Policlinico “Tor Vergata” di Roma.

Il viaggio si è svolto in totale sicurezza, grazie anche alla presenza di un equipaggio del Compartimento Polizia Stradale di Padova che ha assicurato la massima assistenza in ambito urbano all’autovettura.