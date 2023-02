Polizia ferroviaria in azione a Catania, controlli “a tappeto”: multe e sequestri

Sanzioni amministrative per oltre 26mila euro a Catania: ecco il bilancio degli ultimi controlli della Polfer.

La polizia ferroviaria di Catania, dall’inizio dell’anno, ha intensificato i controlli in ambito stazione volti al contrasto di ogni forma di illegalità, predisponendo, anche con l’ausilio della Polizia Locale, diversi controlli agli esercizi commerciali orbitanti nell’area degli scali ferroviari cittadini e nelle strade circostanti che hanno permesso di elevare sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro.

Ecco il bilancio delle verifiche.

Controlli polizia ferroviaria a Catania, il bilancio

Le verifiche su strada hanno riguardato 17 veicoli, di cui 3 sequestrati e hanno consentito di elevare 35 verbali al Codice della Strada. Le attività svolte rispetto agli esercizi commerciali hanno permesso di rilevare l’irregolarità nella licenza di un negozio, al cui interno è stato trovato anche un lavoratore non assunto regolarmente, mentre un venditore ambulante è stato sanzionato perché in possesso di un’autorizzazione amministrativa scaduta e non valida per gli alimenti.

In un bar, invece, sono state riscontrate irregolarità inerenti agli apparati elettronici da gioco, in numero eccedente rispetto alle dimensioni del locale.

L’attività quotidiana della Polfer ha consentito anche di mettere in sicurezza e riaffidare ai familiari, un uomo di 68 anni che, non ricordando neanche il proprio nome, vagava disorientato lungo i marciapiedi della stazione centrale.

