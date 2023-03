Polizia Penitenziaria, concorso per 1713 allievi agenti: bando, requisiti e domanda

Tutte le informazioni sulla selezione e come candidarsi

Indetto il bando di concorso per reclutare 1713 allievi agenti, maschi e femmine, di Polizia Penitenziaria. Due le procedure concorsuali: la prima è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4). La seconda procedura aperta ai cittadini italiani non volontari. La domanda di ammissione si potrà presentare a partire dal 16 marzo e fino al 14 aprile 2023.

Il bando di concorso

Ecco il bando (consentita la partecipazione a uno solo dei due concorsi): Concorso per 1.028 posti (di cui 771 uomini e 257 donne), riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale; – ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Concorso per n. 685 posti (di cui 514 uomini; 171 donne), aperto ai cittadini italiani. I vincitori saranno nominati Allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria e ammessi alla frequenza del corso di formazione. Dpo avere superato gli esami di fine corso devono restare nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.

I requisiti

Ecco i requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto 18 anni e non aver compiuto e quindi superato gli anni 28. Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, lettera a), il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni; per i candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado; per i candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame di cui all’articolo 9; possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria.

Come inviare la domanda

A partire dal 16 marzo 2023 e fino al 14 aprile dello stesso anno sarà possibile predentare la domanda per partecipare alle selezioni. Si potrà inoltrare solo per via telematica, compilando il modulo presente nella pagina del sito del Ministero della Giustizia.

Il Corpo di Polizia Penitenziaria

Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un corpo di polizia a ordinamento civile parte delle forze dell’ordine italiane, dipendente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia. Svolge compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia stradale e di gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale.