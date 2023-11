Polo fieristico Emaia, a Vittoria torna la Campionaria

Sono stati presentati i dettagli dell’annuale evento ipparino previsto dal 4 al 12 novembre. Aiello: “La fiera resiste in un contesto desolato, i visitatori sono appassionati alla tradizione”

VITTORIA – È stata presentata in conferenza stampa la 56° edizione della fiera Campionaria d’autunno, in programma al polo fieristico di Vittoria dal 4 al 12 novembre 2023. Nella sala riunioni di nuova Emaia città sono stati illustrati tutti i dettagli dell’evento volto a promuovere le tante e variegate produzioni proposte dai numerosi espositori di questa edizione.

Come sempre si andrà dalle diverse soluzioni per la casa e per il giardinaggio alle nuove tendenze per l’abbigliamento e il tempo libero. Uno spazio importante sarà dedicato alle novità del settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico. Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, il presidente di Vittoria mercati, Carmelo Diquattro, l’assessore ai Beni e Attività culturali, Studi storici e Tradizioni popolari, Paolo Monello e il presidente dell’Associazione culturale equestre Vittoria (Acev), Enzo Barbante, che abbiamo intervistato per il QdS.

La Campionaria d’autunno sempre ricca di idee e proposte

“La fiera ormai arrivata alla 56º edizione si presenta in un contesto desolato in Sicilia dove tutte le fiere campionarie sono ormai saltate” ha detto il sindaco Aiello. “Quella di Vittoria resiste non solo perché la Campionaria d’autunno è stata sempre ricca di idee e di proposte che riguardano l’economia e tutto il mondo economico di diversi settori, ma anche perché all’interno presenta curiosità che appassionano tanti visitatori che aspettano questo evento tradizionale. Dal punto di vista della proposta economica, sicuramente, la fiera è matura e raccoglie anche suggestioni che vengono da un’economia agraria e tradizionale di una città contadina ricca di cultura agraria. Voglio ringraziare la nuova Emaia città, la Vittoria mercati e il suo presidente, il gruppo che sta guidando questo progetto perché, nonostante le tante difficoltà, è riuscito a portarlo avanti e a concretizzarlo, restituendo alla città la presenza nel mondo fieristico siciliano. A questa fiera ne seguirà un’altra, la new Greenexpò, evento fieristico della serricoltura e dell’agroalimentare nell’area Euro mediterranea, che contribuirà a far conoscere l’importanza della sostenibilità ispirando tutti ad agire verso un futuro di green economy” conclude Aiello.

“Anche quest’anno siamo riusciti a riconfermare la presenza di questa manifestazione storica per la città di Vittoria” ha detto dal canto suo Diquattro, “la fiera oltre alla partecipazione degli standisti che variano dalle diverse soluzioni per la casa e per il giardinaggio alle nuove tendenze per l’abbigliamento e il tempo libero, al settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico, vedrà anche diversi eventi collaterali come ad esempio spettacoli musicali e la fiera del cavallo Ipparino. Si conferma la volontà di portare avanti nel mondo economico siciliano questa fiera, nonostante le difficoltà e la crisi economica degli ultimi anni”.

“La fiera ha radici nel 1700” ha sottolineato Paolo Monello, “le fiere a Vittoria nascono nel 1640 con quella di san Giovanni, poi nel 1681 la fiera della Madonna di Loreto che per consuetudine si svolgeva sempre tra il 9 e l’11 novembre, giorno appunto di san Martino, e nel 1796 nasce la fiera di san Martino che si teneva nei vari quartieri della città, per poi concentrarla nel centro storico. Una storia di quasi tre secoli in cui storia ed economia si fondono. Vittoria è vigneto e da lì nacque il carretto. Oggi dobbiamo guardare avanti! Questa città, prima con il vigneto e poi con la serricoltura si è sempre proiettata al futuro”.

Fondata nel 1966, la “Novembrina” vuole incontrare un vasto pubblico proponendo anche iniziative collaterali, alcune delle quali si possono ritenere degli appuntamenti storici. Ne è un esempio la fiera del cavallo Ipparino (ex fiera del bestiame), a cura di Acev Vittoria, che si terrà domenica 5 novembre a partire dalle ore 7.30.

“Tanto folclore e divertimento specie per i bambini dove protagonista sarà il mondo dell’ippica” ha aggiunto Enzo Barbante, “una giornata all’insegna della tradizione, che da sempre racconta la storia della civiltà contadina locale e allo stesso tempo incanta con le tante razze di cavallo che sfileranno. Una manifestazione che vanta tre secoli di storia e che abbiamo voluto denominare ‘fiera del cavallo Ipparino’ in onore della nostra vallata dell’Ippari (dal greco antico hippos vuol dire cavallo) e per omaggiare il nostro compianto concittadino, l’artista Arturo Di Modica, che ha realizzato la statua del cavallo Ipparino posizionata presso piazza Italia. La manifestazione rispetterà, come sempre, tutte le normative dell’azienda sanitaria provinciale e dell’Asl veterinaria competente. Un evento che richiama tanti appassionati del mondo ippico da tutta la Sicilia. Spero che anche quest’anno il meteo sia favorevole e che si possa trascorrere una giornata di grande festa”.