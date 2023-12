Ponte Messina, Cgil Sicilia: “Salto nel vuoto, irresponsabile finanziamento Regione”

Per il leader sindacale Alfio Mannino "dietro scelte così irragionevoli e contraddittorie non c’è certo l’interesse della Sicilia"

“Il Pnrr doveva servire ad accelerare la realizzazione di opere importanti come la tratta ferroviaria Palermo-Catania, in precedenza finanziata con l’accordo di programma, e ora si fa marcia indietro, sottraendo i finanziamenti di alcune tratte. Anche in questo caso il presidente della Regione starà a guardare? Aspettiamo di sapere come si recupereranno queste risorse, per superare uno dei gap infrastrutturali della Sicilia”. Lo dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, a proposito della rimodulazione del Pnrr e dei tagli sulle ferrovie, aggiungendo: “In questi giorni in cui si parla tanto di Ponte sullo Stretto i tagli sulle ferrovie sembrano ancora più un paradosso”.

Il sindacato: “Dietro scelte così irragionevoli non c’è l’interesse della Sicilia”

Per il leader sindacale “dietro scelte così irragionevoli e contraddittorie non c’è certo l’interesse della Sicilia. Riterremmo irresponsabile – sottolinea il segretario della Cgil – un coinvolgimento finanziario della regione per il Ponte, quando è ormai chiaro che nei piani del governo nazionale non esiste il salto di qualità delle infrastrutture interne della regione: ferroviarie, stradali, autostradali. Il Ponte in questo contesto più che un salto nel futuro sembra un salto nel vuoto. E l’atteggiamento acquiescente della Regione – conclude Mannino – continuerà a determinare danni per la Sicilia”.