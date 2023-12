Ponte sullo Stretto, Salvini contro chi protesta: “Prima erano no Tav e no Tap, molto facile”

Il ministro Salvini si scaglia contro i manifestanti che hanno deciso di manifestare a Messina contro il Ponte sullo Stretto.

“Oggi a Messina c’è la sfilata dei no Ponte. Da no Tav e no Tap, diventano no Ponte, ed è molto facile farlo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, in occasione di una conferenza stampa a margine di un sopralluogo alla galleria San Donato sull’autostrada A1.

Salvini: “Siamo contro l’Italia del no”

L’esponente della Lega si è rivolto contro i manifestanti che hanno deciso di prendere parte alla protesta in programma oggi, sabato 2 dicembre, per dire “no” al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

“La nostra è l’Italia del sì contro l’Italia del no”, ha aggiunto ancora Salvini. Al corteo di Messina contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto è presente anche Bonelli dei Verdi.