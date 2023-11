Processo Open Arms, Salvini non si presenta in aula: assente per motivi istituzionali

Il vicepremier Salvini è imputato per aver impedito lo sbarco di 147 migranti che si trovavano a bordo della nave di Open Arms.

Prosegue oggi a Palermo il processo Open Arms che coinvolge il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepremier, Matteo Salvini. Il segretario della Lega non sarà però presente all’udienza in programma stamane, in quanto assente per motivi istituzionali.

Non presenzierà nemmeno la sua legale, Giulia Bongiorno, che sarà sostituita dall’avvocato Francesco Colotti. La difesa di Matteo Salvini non chiederà il rinvio dell’udienza, nel corso della quale verranno sentiti due testi chiesti dalle parti.

Il processo a Salvini

Il vicepremier Salvini aveva preso parte, invece, alla precedente udienza che si era tenuta nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo lo scorso 6 ottobre.

Salvini è imputato nel processo per sequestro di persona e rifiuti di atti di ufficio per avere negato nell’agosto 2019, quando all’epoca rivestiva il ruolo di ministro dell’Interno, l’autorizzazione allo sbarco della nave Ong Open Arms che ospitava a bordo 147 migranti.