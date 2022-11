Ponte Messina, Salvini: “Chiederò cofinanziamento Ue, governo vuole posare prima pietra”

Lo afferma il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in conferenza stampa, aggiungendo che "fanno piacere gli attestati di gioia arrivati"

“In questa manovra impegni a costo zero come la riattivazione della società Stretto di Messina: chiedero’ a Bruxelles che il corridoio strategico” che include il Ponte sullo Stretto ” abbia un cofinanziamento europeo”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in conferenza stampa, aggiungendo che “fanno piacere gli attestati di gioia arrivati questa mattina per il riavvio di un percorso che comincia 54 anni fa e già costato centinaia di milioni senza aver posato una pietra”. “Questo – conclude – è il governo che ha l’intenzione di posare la prima pietra” del Ponte.