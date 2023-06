Ponte sullo Stretto, Valditara: “Dobbiamo fornire tecnici adeguati e formati”

"Serve una rete di scuole d'eccellenza", ha commentato il ministro Valditara, parlando del Ponte sullo Stretto che unirà Calabria e Sicilia.

“Dobbiamo fornire tecnici adeguati e adeguatamente formati per realizzare quest’opera e soprattutto per gestire il dopo. Serve una rete di scuole d’eccellenza per fornire quei tecnici che sapranno far decollare Calabria e Sicilia sfruttando le potenzialità che il Ponte, una volta realizzato, darà al territorio”.

Questo il commento del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a Milano alla seconda edizione del premio “Alberto Giovannini” e interpellato in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Prima pietra nel 2024”

Sul tema si è espresso anche l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini: “Il progetto sarà adeguato a quelle che sono le normative che, medio tempore, si sono modificate. Noi pensiamo che tutto questo si concluda con la posa della prima pietra spero per la primavera del 2024“.

