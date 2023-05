Ponte sullo Stretto, arriva il via libera definitivo del Senato con 103 sì

La gioia del ministro Salvini in aula: "Apertura cantiere prevista per il prossimo anno"

Semaforo verde dal Senato per il Ponte sullo Stretto.

E’ arrivato infatti, pochissimi istanti fa, il via libera da Palazzo Madama per il progetto della maxi infrastruttura che dovrebbe collegare la Sicilia con la Calabria e il resto d’Italia.

Ok al decreto Ponte con 103 sì

Ebbene sì,dunque, è giunto l’ok del Senato al decreto Ponte, il dl n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Trinacria e la Calabria.

A favore del testo, approvato già alla Camera lo scorso 13 maggio, sono stati 103, contrari 49, tre gli astenuti.

Il via libera è arrivato tra gli applausi della maggioranza, con i leghisti che hanno abbracciato il ministro per le infrastrutture, Matteo Salvini, presente in Aula, visibilmente soddisfatto.

La gioia di Salvini: “Apertura cantiere l’anno prossimo”

Nel suo intervento il leader della Lega ha ribadito che per il ponte l’apertura del cantiere avverrà “l’anno prossimo”. Salvini ha poi escluso rischi di infiltrazioni mafiose (“io mi fido della magistratura“), aggiungendo che il “Comitato tecnico-scientifico sarà composto dai più grandi esperti internazionali“, coinvolti per realizzare “la più grande opera pubblica a mondo, il ponte a campata unico più grande del mondo che “sarà l’orgoglio dell’Italia nel mondo“. Il ministro leghista ora è atteso a Palazzo Chigi, per una conferenza stampa dopo il via libera definitivo al decreto.