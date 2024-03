I lavori sono già oggetto di indagine della Procura della Repubblica dopo che le forze di opposizione hanno presentato un documento con cui chiedevano accertamenti sulla regolarità del progetto

Durante l’iniziativa di apertura della campagna elettorale per le elezioni europee dal titolo “Il coraggio di osare”, il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli è tornato a parlare del Ponte sullo Stretto, annunciando ulteriori provvedimenti sulla vicenda. I lavori sono già oggetto di indagine della Procura della Repubblica dopo che le forze di opposizione, tra cui anche Bonelli, hanno presentato un esposto con l’intento di accertarsi sulla regolarità del progetto che dovrebbe vedere il completamento del nuovo ponte nei prossimi anni.

Ponte sullo Stretto, Bonelli: “Non posso fare il pupazzo al servizio di Ciucci”

“Sono stato definito ‘il re degli esposti’, ma se io chiedo all’amministratore delegato della società Ponte dello Stretto di Messina per cinque volte di avere un documento fondamentale, faccio tre atti di sindacato ispettivo e mi dicono che non me lo danno perché riservato, ma io posso fare il pupazzo al servizio di Ciucci? No, io il pupazzo non lo faccio e lo denuncio. Poi sarò anche il re degli esposti“. Così Angelo Bonelli di alleanza Verdi e Sinistra.

